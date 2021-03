Neuinfektionen: „Die dritte Welle hat begonnen“

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben der Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Andreea Moldovan, erlebt Rumänien zurzeit den Beginn der dritten Corona-Welle. Wie die bekannte Kronstädter Epidemiologin der Presse sagte, steigen die Fallzahlen zurzeit exponentiell, ebenso die Zahl der schweren Fälle, sodass die Intensivtherapiestationen vielerorts bereits am Rande der Überlastung sind. Moldovan riet daher eindringlich zur strikten Einhaltung der Schutzvorkehrungen (Nasen-Mundschutz, Mindestabstand) – diese seien trotz laufender Impfkampagne weiter dringend nötig.



Auch die Managerin des Bukarester Klinikums für Lungenkrankheiten, Beatrice Mahler, stellte klar, dass die dritte Welle anrollt. Die Intensivtherapie des „Marius Nasta“-Hospitals sei restlos belegt, die Patienten mit schweren Covid-19-Erkrankungen seien zudem „immer jünger“. Die Evolution der Epidemie erweise sich diesmal als „brutal“, weswegen sie befürchte, dass „diese Welle schlimmer wird als jene vom November“, so Mahler.



Mit mehr als 5200 Neuinfektionen und knapp 1200 intensivtherapeutisch behandelten Covid-19-Patienten hatte Rumänien am Donnerstag Höchstwerte für das laufende Jahr verzeichnet.