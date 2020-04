Neustart der Wirtschaft: Finanzminister optimistisch

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben von Finanzminister Florin Cîțu (PNL) sehen die Regierungspläne für den Neustart der Wirtschaft eine „Lockerung der Einschränkungen in umgekehrter Reihenfolge“ vor. Jene Beschränkungen, die als äußerst wichtig für die Bekämpfung der Epidemie erachtet und daher als erste verhängt worden seien, würden als letzte wegfallen, so der Minister.



Hinsichtlich der Wirtschaft zeigte sich Cîțu überraschend optimistisch: In einem TV-Gespräch versicherte der Finanzminister, dass Rumänien sich in der nächsten Etappe, jener des Wirtschafts-Neustarts, „viel besser schlagen“ werde als in der ersten Etappe des Krisenmanagements, in der es gegolten habe, eine präzedenzlose Gesundheitskrise zu bewältigen. Die erste Phase sei die schwierigere gewesen, auf die zweite sei man „besser vorbereitet“.



Cîțu zufolge weisen erste Daten und Einschätzungen darauf, dass die Auswirkungen der Corona-Krise auf die heimische Wirtschaft weniger schlimm als in anderen Ländern ausfallen könnten. Er sei mittlerweile optimistisch genug, um die Behauptung zu wagen, dass „Rumäniens Wirtschaft diese Krise besser als erwartet überwinden wird“, so der Finanzminister.