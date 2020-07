Nicușor Dan: Schnellbahnen für Bukarest

Bukarest (ADZ) - Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Nicușor Dan sieht in EU-finanzierten Schnellbahnen eine Lösung für das Verkehrsproblem in Bukarest. Sechs Routen und sechs Bahnhöfe sollen das Schnellbahnnetz mit dem existierenden U-Bahn Netz verbinden. Die Bahnhöfe am Ring sollen mit Park&Ride Parkplätzen ausgestattet werden und einen direkten Anschluss zur Innenstadt bieten. Die Strecke des bestehenden U-Bahn Netzes könne in rund drei Jahren Bauzeit verdreifacht werden, ca. 800.000 Fahrgäste könnten täglich transportiert werden, erklärte der Abgeordnete am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.