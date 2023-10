Nicușor Dan will wieder antreten

Bukarest (ADZ) - Das Rätseln hat ein Ende: Der Oberbürgermeister der Hauptstadt will sich bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr auf ein neues Mandat bewerben. Das kündigte der parteifreie Lokalpolitiker über das Wochenende an. Er habe Projekte in die Wege geleitet, die er gerne zum Abschluss bringen möchte – beispielsweise die Sanierung der Straßenbahnlinien, sagte Nicușor Dan. Er wolle zwar als unabhängiger Kandidat antreten, baue dabei allerdings auf die Unterstützung der bürgerlichen Kräfte. Die Rechnung sei in Bukarest „sehr, sehr einfach: Wenn die Bürgerlichen getrennt antreten, gewinnt die PSD; schicken sie einen einzigen Kandidaten ins Rennen, gewinnen sie.“



Ins Bürgermeisteramt drängt es an der sozialdemokratischen Front besonders die 2020 abgewählte Ex-Stadtherrin Gabriela Firea. Zeitweilig stand nach dem Skandal um die desolaten Zustände in Pflegeheimen ihre Kandidatur in Frage, doch Parteichef Marcel Ciolacu gab ihr zuletzt wieder Rückendeckung.