Nischenpartei sagt AUR den Kampf an

Bukarest (ADZ) - Eine neue, erst letzten Herbst gerichtlich zugelassene Partei namens „Allianz der Digitalrumänen“, die sich den digitalen Wandel auf die Fahnen geschrieben hat, sagt der rechtsnationalen AUR den Kampf an. Wie „Allianz“-Chef Sorin Voinea „Delajiu“ den Medien am Montag sagte, will seine Partei beim Oberlandesgericht Bukarest das Löschen der AUR aus dem Parteienregister beantragen. Man werde in dem Antrag sowohl auf die antisemitischen Statements der AUR-Spitze als auch auf deren neolegionäre Sympathien hinweisen sowie vor allem auch auf den Verdacht, dass AUR-Chef George Simion den russischen Geheimdiensten nahestehe, so Voinea.



Bezüglich der nahenden Wahlen äußerte der Chef der „Allianz der Digitalrumänen“ seine Zuversicht, dass die Nischenpartei letztlich zur großen Überraschung des laufenden Superwahljahres wird. Voinea gab des Weiteren bekannt, dass seine „Allianz“ den Populisten Dan Diaconescu als Spitzenkandidaten bei der Europawahl aufstellen will. Der vorbestrafte ehemalige Talkmaster und Gründer der längst verblichenen Partei PPDD hat sich inzwischen abermals vor Gericht zu verantworten – diesmal wegen Sex mit Minderjährigen.