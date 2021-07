Nur Geimpfte beim USR-PLUS-Parteitag

Bukarest (ADZ) - An dem Anfang Oktober stattfindenden ersten Parteitag der USR-PLUS nach der Fusion der beiden Reformparteien werden ausschließlich gegen das neuartige Coronavirus geimpfte Parteidelegierte teilnehmen und abstimmen. Das gab der USR-PLUS-Ko-Vorsitzende Dan Barna am Montag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees der Partei bekannt. Die USR-PLUS-Führung wolle damit vor dem Hintergrund der eingebrochenen Impfkampagne ein „deutliches Zeichen setzen“, zumal die vierte Corona-Welle in vielen europäischen Ländern bereits anrolle und auch hierzulande die Zahl der Neuinfektionen allmählich wieder steige, so Barna.