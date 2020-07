„Ohne Straffällige“: Gesetz im Unterhaus verabschiedet

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordnetenkammer hat am Dienstag mit 295 Fürstimmen und einer einzigen Enthaltung die auf dem Bürgerbegehren „Ohne Straffällige in öffentlichen Ämtern“ beruhende Gesetzesinitiative der Reformpartei USR verabschiedet. Als Nächstes muss diese nun auch vom Senat abgesegnet werden, bevor anschließend binnen 30 Tagen das Referendum über die angestrebte Änderung von Artikel 37 der Verfassung stattfinden muss.Besagter Verfassungsartikel, der das passive Wahlrecht bzw. das Recht gewählt zu werden, regelt, soll aufgrund des Volksbegehrens um einen Absatz erweitert werden, der vorsieht, dass „keine vorbestraften Bürger, deren Straftaten vorsätzliche waren, in Kommunalverwaltungen, Ober- und Unterhaus oder in das Amt des Staatspräsidenten gewählt werden können“.



USR-Chef Dan Barna sprach am Dienstag von einem „historischen Moment“ – nach fast zweijähriger Verzögerung seien „die Stimmen von mehr als einer Million Bürgern, die Korruption hassen“, endlich auch vom Parlament erhört worden. Es wäre begrüßenswert, wenn das Referendum über die angestrebte Verfassungsänderung zeitgleich mit der Kommunalwahl durchgeführt werden könnte, fügte Barna hinzu.