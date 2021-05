Ombudsfrau beanstandet zunehmende Polizeigewalt

Bukarest (ADZ) – Die amtierende Ombudsfrau für Bürgerrechte, Renate Weber, hat sich am Mittwoch besorgt über die zunehmende Gewalt der Ordnungshüter gegenüber Bürgern geäußert. Die Zahl der bei ihrer Behörde eingegangenen Anzeigen von Bürgern, die über ein aggressives Verhalten von Polizeibeamten klagen, aber auch der Pressemeldungen über Fälle von Polizeigewalt sei in letzter Zeit „erheblich gestiegen“, weswegen sie umgehend mit der neuen Polizeispitze zusammentreffen wolle, um mögliche Lösungen zu eruieren. Der Ombudsfrau zufolge dürften zumindest teilweise Ausbildungsmängel Schuld am Fehlverhalten vieler Ordnungshüter sein, weswegen sie gegenüber dem neuen Polizeipräsidenten auch das Problem der Schulung von Polizisten anschneiden wolle.



Webers Stellvertreter, Mircea Criste, verwies seinerseits gegenüber der Presse auf den Fall des eklatanten Polizeiversagens in Onești, wo Anfang März bekanntlich ein vierfach Vorbestrafter seine zwei Geiseln in einer Wohnung tötete, während die herbeigerufenen Kommunalpolizisten untätig vor der Wohnungstür herumstanden. Auch in dieser Causa erwarte man Erklärungen in puncto Einsatzverhalten, stellte Criste klar.