Omikron-Impfstoff auch als Erstimpfung

Bukarest (ADZ) – Der neue, an die aktuell zirkulierenden Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff von BioNtech-Pfizer gegen Covid-19 steht ab sofort auch als Erstimpfung zur Verfügung, wie das Gesundheitsministerium informiert. Das Nationale Impfkomitee hat dies in Anlehnung an andere europäische Länder entschieden. Bisher wurde der Impfstoff nur als Booster für bereits Geimpfte eingesetzt. Die Impfung schützt vor allem vor schweren Krankheitsverläufen und Komplikationen und ist gratis.