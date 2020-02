Orban: 14. Juni bester Termin für Lokalwahlen

Bukarest (ADZ) - Ludovic Orban, interimistischer Premierminister, hat den 14. Juni als Termin für Lokalwahlen vorgeschlagen. Er selbst würde sich über den 24. Mai freuen, wenn auch das 145. Jubiläum der Gründung der Nationalliberalen Partei (PNL) begangen wird, dies sei aber unwahrscheinlich. Wahlen am 31. Mai und 1. Juni betrachtet er als Gläubigen gegenüber pietätlos, daher sei genanntes Datum am wahrscheinlichsten und vernünftigsten, als spätester Termin käme der 21. Juni in Frage. Die PNL erzielt momentan gute Umfrageergebnisse, ein baldiger Termin liegt daher im Interesse der Partei.