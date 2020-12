Ovidiu Ganț ist erneut Vize-Leader der Fraktion

Hermannstadt (ADZ) – Konstituiert hat sich am Donnerstag, den 17. Dezember, die Fraktion der nationalen Minderheiten in der aus den Wahlen vom 6. Dezember d. J. hervorgegangenen Abgeordnetenkammer. Zum Vorsitzenden der parlamentarischen Gruppe wurde erneut Varujan Pambuccian, der Vorsitzende des Verbands der Armenier bestimmt, zu seinen Stellvertretern sind Ovidiu Ganț, der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) und Dragoș Zisopol, der Vertreter der griechischen Minderheit, gewählt worden. Im neuen Parlament werden erneut 18 nationale Minderheiten repräsentiert sein.