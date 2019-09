Ovidiu Ganț trägt PSD-Pakt nicht mit

Bukarest (ADZ) - Die PSD und die Fraktion der nationalen Minderheiten haben den von ihr vorgeschlagenen Pakt für Wohlstand unterzeichnet, erklärte Regierungs- und PSD-Chefin Viorica Dăncilă am Montagabend in einem Presse-Statement. Das Abkommen hat der Fraktionsleader der Minderheiten, Varujan Pambuccian, tatsächlich unterschrieben, der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț allerdings trug die Entscheidung der Mehrheit seiner Fraktionskollegen nicht mit. Die Weigerung erfolgte nicht aufgrund des Inhaltes des Abkommens, sondern der politischen Haltung des DFDR-Abgeordneten.



Wie berichtet, hatte MdP Ganț Anfang September ein Schreiben an die Premierministerin gerichtet und sie aufgefordert, sich von der Diffamierungskampagne gegen die deutsche Minderheit zu distanzieren und im Namen der Regierung zu entschuldigen. Solang das nicht erfolge, werde es keinen Dialog mit der Regierung geben, erklärte der DFDR-Abgeordnete.