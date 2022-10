Pandemie-Käufe: DNA nimmt Bezirksverwaltungen ins Visier

Bukarest (ADZ) - Die Antikorruptionsbehörde hat am Wochenende bekannt gegeben, gegen insgesamt 56 Verdächtige, sowohl natürliche als auch juristische Personen, strafrechtliche Ermittlungen wegen „unrechtmäßiger, völlig überpreister“ Beschaffungen der Verwaltungen des 1. und 5. Bukarester Bezirks sowie der ihnen unterstellten städtischen Unternehmen während der Corona-Pandemie eingeleitet zu haben. Zu den Verdächtigen gehören u. a. der frühere Bürgermeister des 1. Hauptstadtbezirks, Daniel Tudorache (PSD) sowie der in Pandemie-Zeiten als Bezirksrat tätige Ex-Bürgermeister des 5. Bukarester Bezirks, Marian Vanghelie (Ex-PSD) – ersterem werfen die Korruptionsjäger Beihilfe zu Amtsmissbrauch, letzterem Gründung einer kriminellen Vereinigung, Anstiftung zu Amtsmissbrauch, Anstiftung zu Veruntreuung u. a. vor.



So sollen die Bezirksverwaltungen nach Angaben der DNA Nebulisatoren und Thermoscanner um mehr als das Dreifache ihres Marktpreises gekauft haben, auch wurden insgesamt 75.000 Tablets für benachteiligte Schüler zu völlig überteuerten Preisen beschafft. Den den Bezirksverwaltungen so entstandenen Schaden bezifferte die DNA auf knapp 68 Millionen Lei.