„Pandora Papers“ belasten auch rumänische Politiker

Bukarest (ADZ) – Der jüngste Steueroasen-Leak bzw. die sogenannten „Pandora Papers“, die seit dem Wochenende für brisante Enthüllungen über die Offshore-Geschäfte von mehr als 330 Politikern, darunter 35 amtierende und ehemalige Staats- und Regierungschefs, sowie Prominenten aus 91 Ländern sorgen, dürfte auch so manchen rumänischen Amtsträgern, aktuelle wie frühere, erhebliche Kopfschmerzen bereiten: Nach Angaben der auf investigativen Journalismus ausgerichteten Plattform Rise Project, die innerhalb des Internationalen Konsortiums für Investigative Journalistinnen und Journalisten (ICIJ) rumänischerseits schon die Teilauswertung der „Panama Papers“ vorgenommen hatte, scheint das jüngste Datenleck auch mindestens zwei rumänische Politiker in die Bredouille zu bringen.



Die Namen der beiden Politiker gab Rise Project am Montag noch nicht bekannt, sondern teilte lediglich mit, dass es sich um einen Ex-Parlamentarier und einen aktuellen Amtsträger handelt. Insgesamt würden in den bisher analysierten Daten die Namen von etwa hundert rumänischen Bürgern erwähnt; das Wort „Rumänien“ tauche in den geleakten Dokumenten 21.175 Mal auf, so Rise Project.