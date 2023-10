Parlament verabschiedet Solidaritätserklärung mit Israel

Bukarest (ADZ) - Ober- und Unterhaus haben am Mittwoch auf einer Plenumssitzung eine Erklärung verabschiedet, in der die rumänische Legislative ihre Solidarität mit Israel bekundet und den jüngsten Großangriff der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung auf das Schärfste verurteilt. In seiner Erklärung hob das Parlament in Bukarest zudem hervor, dass „das Recht des Staates Israel auf Selbstverteidung unbestreitbar ist“.



Senatspräsident Nicolae Ciucă (PNL) sagte, die rumänischen Abgeordneten und Senatoren seien von der „unfassbaren Barbarei“ der Hamas-Terroristen gegen unschuldige israelische Zivilisten zutiefst schockiert gewesen, der „Kampf gegen Terrorismus und sämtliche auf Hass beruhende Ideologien“ sei „Pflicht für alle Gesellschaften“ und ein „Grundstein für unser aller Zukunft“. Gewalt und Hass hätten „nichts unter uns zu suchen“, während die Kräfte, die ihnen frönen, „verurteilt und isoliert“ gehörten. Ciucă unterstrich zudem, dass diese Erklärung des Parlaments gleichsam auch ein Appel an die rumänische Gesellschaft sei, den Schulterschluss „rund um die demokratischen Werte, die uns verbinden“, zu suchen.