Parteitag: George Simion zum AUR-Chef gewählt

Bukarest (ADZ) – Der bisherige Ko-Vorsitzende der rechtsnationalistischen AUR, George Simion, ist am Sonntag auf einem außerordentlichen Parteitag zum alleinigen Parteichef gewählt worden. Der Konvent, an dem 867 Parteidelegierte teilnahmen, stieg unter Ausschluss der Presse – angeblich, damit auf „dem allerersten Konvent der AUR überhaupt alles perfekt“ laufe, wie Simion den verblüfften Reportern mitteilte.



Der neue AUR-Chef konnte 784 Stimmen auf sich vereinen, während sein einziger Herausforderer, der völlig unbekannte AUR-Politiker Dănuț Aelenei, auf 38 Stimmen kam. Simions bisheriger Ko-Vorsitzender, Claudiu Târziu, war im Rennen um den Parteivorsitz nicht angetreten.



In seiner Rede versicherte Simion den Delegierten, dass es unter seiner Führung „keine Allianz mit der PSD oder PNL“ geben werde – Bündnisse mit „Systemparteien“ blieben ausgeschlossen. Zudem stehe die AUR in der Pflicht, nicht zu einer weiteren „Partei von Parasiten“ auszuarten, sondern habe auf Meritokratie zu setzen. Zur obersten Priorität der AUR erklärte Simion das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatspräsident Klaus Johannis, das „bis Ende Mai“ eingeleitet werden müsse.