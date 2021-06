Paukenschlag im „Colectiv“- Verfahren

Bukarest (ADZ) – Kehrtwende in dem beim Bukarester Berufungsgericht anhängigen „Colectiv“-Verfahren: Die Gerichtsinstanz beschloss am Mittwoch überraschend eine Verfahrensverbindung, nachdem sie kaum 48 Stunden davor eine Verfahrenstrennung angeordnet hatte, was zu heftigen Schlagabtauschen zwischen Richtern, Anklage und Anwälten der Opfer geführt hatte. Zudem vertagte die Instanz die anstehende Endverhandlung auf den Herbst. Erstinstanzlich waren in der Causa der Brandkatastrophe von 2015 Bezirksbürgermeister Cristian Popescu Piedone, die Nachtclub-Inhaber und weitere Schuldige zu langen Haftstrafen verurteilt worden.