PNL: Interne Wahlen gehen in die entscheidende Phase

Bukarest (ADZ) – Bei den regierenden Liberalen gehen die internen Wahlen in die entscheidende Phase: Seit Donnerstag und bis zum 1. August wählen die insgesamt 41 PNL-Kreisverbände zuzüglich des PNL-Verbands Bukarest und seiner sechs Bezirksverbände neue Leitungen – die Zahl der gewählten Führungsmitglieder liegt dabei, je nach Verband, zwischen 35 und 45.



Angesichts des Ende September anstehenden Parteitages, auf dem die Liberalen ihren neuen Parteivorsitzenden wählen wollen, sind die neuen Verbandsleitungen sowohl für Noch-PNL-Chef Ludovic Orban als auch für dessen Herausforderer, Premierminister Florin Cîțu, wesentlich, da deren Mitglieder automatisch auch Parteidelegierte beim Konvent sein und mit ihren Stimmen folglich den Ausgang des Rennens um den PNL-Vorsitz entscheiden werden. Entsprechend touren sowohl Ludovic Orban als auch Florin Cîțu gegenwärtig durchs Land, um den eigenen Anhängern vor der anstehenden Verbandswahl Aufwind zu verschaffen. Beim PNL-Verband Suceava, der am Donnerstag als erster seine neue Leitung wählte, sagte der Regierungschef, dass es in diesem Rennen nicht um Personen, sondern „um die künftige Rolle der PNL“ gehe.