PNL-Parteitag in der zweiten September-Hälfte

Bukarest (ADZ) – Der Parteitag der regierenden Liberalen, auf dem bekanntlich die neue Parteispitze gewählt werden soll, wird nach Angaben von PNL-Chef Ludovic Orban in der zweiten September-Hälfte steigen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge einigte sich PNL-Führung auf ihrer Sitzung von Dienstagmittag auf den 25. September als voraussichtlichen Termin.



Am Vortag hatte der PNL-Chef abermals klargestellt, bei dem Parteitag für eine weitere Amtszeit antreten zu wollen. Von den Medien auf seinen potenziell aussichtsreichsten Herausforderer, Regierungschef Florin Cîțu, angesprochen, sagte Orban, keinen Kommentar zu „Kolportagen“ abgeben zu wollen, da Cîțu seine Ambitionen auf das höchste Parteiamt bislang nicht bestätigt habe.



Zudem deutete der Liberalenchef erstmals an, auch einen Antritt bei der Präsidentenwahl von 2024 ins Auge zu fassen – als Vorsitzender der wichtigsten Regierungspartei sei diese Möglichkeit durchaus gegeben, zumal er „der beste Kenner der PNL, ja sogar des ganzen Landes“ sei. Orbans Eigenlob erfolgte, nachdem der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc Premier Cîțu letzte Tage als „Zukunft“ der Liberalen Partei bezeichnet hatte.