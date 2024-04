PNL-Vize: „Ciucă wird garantiert Rumäniens nächster Präsident“

Bukarest (ADZ) - Der einflussreiche erste stellvertretende Liberalenvize Rareș Bodgan ist überzeugt, dass sein Parteichef Rumäniens nächstes Staatsoberhaupt wird. Ciucă werde das Präsidentenrennen „garantiert“ gewinnen und die PNL entsprechend abermals den Staatspräsidenten stellen, so der Europaabgeordnete. Seinen Parteichef pries Bogdan in einer Talkshow als „äußerst ausgeglichen und mit gesundem Menschenverstand“ an – er sei „besser als alle anderen“ und die bei Weitem beste Wahl, um die Stabilität des Landes zu gewährleisten.



Darauf angesprochen, dass Liberalenchef Ciucă bis dato offiziell noch gar nicht bestätigt hat, als Spitzenkandidat der PNL in das auf September vorgezogene Präsidentenrennen ziehen zu wollen, hatte Bogdan erst letzte Tage überraschend erklärt, dass die Partei Ciucă notfalls „dazu zwingen“ werde – wenn die PNL darauf bestehe, bleibe Ciucă nämlich „nichts anderes übrig“ als sich zu fügen, sagte der Europaabgeordnete dem Nachrichtensender Antena 3.



Bezüglich der Präsidentenwahl vom Herbst eröffnete der PNL-Vize des Weiteren, dass auf Koalitionsebene bis dato noch nichts festgelegt worden ist – noch sei völlig offen, ob PSD und PNL einen gemeinsamen Spitzenkandidaten aufstellen oder mit separaten Anwärtern ins Rennen ziehen wollen. Das höchste Amt im Staat sei keines, das „ausgehandelt“ werden könne, bestenfalls werde man sich auf „Optionen“ einigen können – allerdings erst nach der Europawahl vom 9. Juni, so Bogdan. Bis dahin wolle sich die Koalition ganz dem Wahlkampf für die Kommunal- sowie EU-Wahl widmen – so würden die beiden Koalitionspartner zum einen hoffen, mehr als 90 Prozent der Bürgermeisterposten im Land und zum anderen mindestens 17 Sitze im Europaparlament einzufahren, erläuterte Bogdan.