PNL-Vize fordert mehr Unterstützung für Premier

Bukarest (ADZ) – Der erste stellvertretende Vorsitzende der regierenden Liberalen, Rareş Bogdan, hat die Spitzen seiner eigenen Partei zu mehr Unterstützung für Premierminister Florin Cîţu (PNL) und dessen „Reform-Agenda“ aufgefordert. Staatschef Klaus Johannis und auch er persönlich würden voll und ganz hinter den Reformvorhaben des Regierungschefs stehen, da Cîţu es in Zeiten der Corona-Krise geschafft habe, die Wirtschaft vor dem Schlimmsten zu bewahren und sogar Wachstum zu verzeichnen (Anm. der Red. die Wirtschaftsleitsung hat 2020 um 3,9 Prozent abgenommen). Doch sei dem Premierminister in etlichen kritischen Momenten seitens der PNL-Führung die Unterstützung verwehrt geblieben – etwa im Rahmen der koalitionsinternen Haushaltsverhandlungen, als dessen Reformpläne in puncto Lohnzuschläge der Staatsbediensteten letztlich an den Einwänden von Vizepremier Hunor Kelemen gescheitert seien, sagte der EU-Abgeordnete am Wochenende in einem TV-Gespräch.



Bodgan deutete zudem an, dass die Koalitionsspannungen auch nach Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2021 andauern dürften: Er rechne mit einigen „Überraschungen“ in den kommenden Wochen – sowohl innerhalb der PNL als auch auf Koalitionsebene.