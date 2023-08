PNL-Vize prophezeit PSD-AUR-Koalition nach Allgemeinwahl

Bukarest (ADZ) - PNL-Vize Robert Sighiartău rechnet nach der Allgemeinwahl 2024 mit einer Koalition bestehend aus PSD und AUR. Hinter den Kulissen seien die Beziehungen zwischen den beiden Parteien nämlich durchaus gute, sagte Sighiartău in einer Talkshow. In puncto Beziehungen zwischen PSD und PNL sagte Sighiartău bitter, das Verhalten von Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) gegenüber dem Juniorpartner ecke mittlerweile bei immer mehr Liberalen an – Ciolacu habe ihnen „nichts als Pech“ gebracht, schlussfolgerte Sighiartău.

In der PNL liegen die Nerven seit letzter Woche blank, da sich immer mehr Spitzenliberale sowohl vom Seniorpartner PSD als auch vom eigenen Parteichef Nicolae Ciucă sowie Generalsekretär Lucian Bode zunehmend gegängelt fühlen, nachdem letztere der vom Premier angekündigten und mit dem Spar- und Steuerpaket der Koalitionsregierung verknüpften Vertrauensfrage grünes Licht gaben, ohne sich vorab hierzu mit der restlichen PNL-Führung auszutauschen.

Dass die PNL in den Augen der Wähler längst als Anhängsel der PSD gilt, bezeigen ihre Umfragewerte – mit kaum 18 Prozent liegt die Partei mittlerweile auf Platz 3, hinter der PSD und AUR.