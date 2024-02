PNL-Vize will harten Wahlkampf gegen PSD

Bukarest (ADZ) - Der liberale Abgeordnete und Parteivize Robert Sighiartău will im heimischen Landeskreis Bistritz-Nassod einen kantigen Wahlkampfkurs gegen die sozialdemokratischen Koalitionspartner fahren. „Wir kämpfen hier gegen die PSD und es wird eine ziemlich harte Auseinandersetzung sein“, sagte Sighiartău dem Radiosender RFI. Er rechnet für die Kommunal-, aber auch für die Europawahlen mit einem harten Wahlkampf zwischen Liberalen und Sozialdemokraten auch in den Landeskreisen Olt, Dolj und Sălaj. Manche Kollegen wollen sich in einzelnen Gebieten hingegen mit der USR oder der bürgerlichen Allianz ADU verbünden, führte er an.



Sighiartău fand die Zusammenlegung von Wahlgängen gut, äußerte sich hingegen kritisch im Zusammenhang mit gemeinsamen Kandidatenlisten von PNL und PSD für den Europawahlkampf: Sie seien schlecht für beide Parteien und führten für die PNL sogar zu einer Verwässerung der Identität, bewertete der PNL-Vize die von den Koalitionsspitzen beschlossene Strategie. Problematisch sei auch die oft diskutierte Idee eines von beiden Parteien getragenen PSD-Kandidaten für die Präsidialwahlen: PNL-Wähler würden für einen Marcel Ciolacu überhaupt nicht stimmen, behauptete Sighiartău.