PNL-Vorsitz: Ludovic Orban tritt an

Bukarest (ADZ) – Liberalenchef Ludovic Orban will beim diesjährigen Konvent der PNL für eine weitere Amtszeit an der Spitze seiner Partei antreten. Er habe seine Parteikollegen davon unterrichtet, dass er bei dem voraussichtlich im Herbst steigenden Parteitag anzutreten gedenke, sagte Orban der Presse am Montag vor dem Hintergrund zunehmender interner Kritik an seinem Führungsstil. Der Wahl des PNL-Chefs messen die Medien diesmal eine besondere Bedeutung bei – der künftige Vorsitzende der wichtigsten Regierungspartei dürfte nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach auch zu ihrem Kandidaten bei der Präsidentenwahl 2024 gekürt werden.