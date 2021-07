PNL-Wahlen: Orban überrascht mit erzkonservativen Parolen

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der am Wochenende in vielen PNL-Verbänden gestiegenen Vorstandswahlen hat Noch-Liberalenchef Ludovic Orban am Sonntag mit einer ebenso nationalistischen wie erzkonservativen Botschaft überrascht: Die Liberale Partei habe sich die „traditionellen Werte“ der Rumänen wie „Familie, Kirche, Dorf und Gemeinschaft“ auf die Fahne zu schreiben und sich um „die Beibehaltung der Identität und Persönlichkeit des rumänischen Volkes“ zu bemühen. Die PNL müsse der Kirche „äußerst stark verbunden“ sein und die „christliche Moral als Fundament der öffentlichen Moral“ promoten, sagte Orban in Bacău anlässlich eines Besuchs beim lokalen PNL-Verband vor dessen anstehender Vorstandswahl.



Der amtierende Präsident der Abgeordnetenkammer stieß zudem die Koalitionspartner der regierenden Liberalen gehörig vor den Kopf: Man habe Partner, „von denen man meinen könnte, sie seien nicht hierzulande geboren worden“ – beim Ablegen des Amtseides hätten sie nämlich „weder auf die Bibel geschworen noch sich bekreuzigt“, auch hätten sie „weder den Tag der Nationalflagge“ gefeiert noch sonstige „Symbole der rumänischen Nation zelebriert“, so Orbans überdeutlicher Seitenhieb auf die Reformpartei USR-PLUS.



Die PNL-Verbandswahlen vom Wochenende waren ihrerseits vielerorts skandalumwittert: Zu Eklat kam es sowohl in Pitești als auch in Temeswar, wo Interimschef Alin Nica wegen Unregelmäßigkeiten mit Strafanzeigen und der Annullierung der Wahlergebnisse drohte und die kommissarische Verbandsleitung die Wahl schließlich auf einen späteren Zeitpunkt vertagte. Zoff gab es auch in Vaslui, wo viele Verbandsmitglieder Ex-Gesundheitsminister Nelu Tătaru vorwarfen, sich das Amt des Verbandsvorsitzenden durch Wahlbetrug gesichert zu haben.