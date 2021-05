Polens Präsident kommt zu B9-Konferenz

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis veranstaltet am kommenden Montag gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda die Sicherheitskonferenz im Format Bukarest (B9). Laut einer Mitteilung der rumänischen Präsidentschaft werden die weiteren Teilnehmer – Staatschefs der östlichen NATO-Länder Bulgarien, der Tschechischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, der Slowakei und Ungarn sowie NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg – per Videokonferenz zugeschaltet. Thema des Gipfeltreffens werden die kürzlich wieder aufgekommenen Spannungen im Schwarzmeerraum sowie Vorbereitungen auf den NATO-Gipfel am 14. Juni 2021 sein.