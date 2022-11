Polizei: Häusliche Gewalt im Anstieg

Bukarest (ADZ) - Das Phänomen der häuslichen Gewalt ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Generalinspektorats der rumänischen Polizei (IGPR). Insgesamt wurden 9771 vorläufige Schutzanordnungen insbesondere für „Körperverletzung und sonstige Formen der Gewalt“ (63 Prozent), „Bedrohung“ (12 Prozent) und „Vernachlässigung der Unterhaltspflicht“ (10 Prozent) erlassen.



Die kostenlose Mobil-App Bright Sky RO, welche Opfer der häuslichen Gewalt informiert und unterstützt, wurde seit deren Einführung im Mai 2020 bereits fast 32.000 Mal benutzt und hätte derzeit über 10.000 Einzelnutzer. Am häufigsten würden Nutzerinnen und Nutzer die Beschreibungen der unterschiedlichen Formen des Missbrauchs aufgreifen (rund 13.000 Mal) sowie den Fragebogen zur persönlichen Sicherheit in einer Beziehung (11.138 Mal). Insgesamt hätten bereits 319 Personen über die App den Notdienst 112 kontaktieren können.