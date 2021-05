Polnisch-Rumänische Kooperation festigen

Die Staatsoberhäupter Rumäniens und Polens haben gestern an der Militärübung „Justice Sword 21“ bei Smârdan (Galatz) teilgenommen, im Anschluss an den am Montag in Bukarest stattgefundenen „B9 Gipfel“. Die multinationale Übung, an der sich auch polnische Soldaten vom NATO-Stützpunkt Craiova beteiligen, sind Teil der NATO-Manöver „Defender Europe 2021“ unter US-Kommando, die auch die Verteidigungskapazität der rumänischen Armee in einem fiktiven Szenario auf die Probe stellen sollen. Foto: Agerpres