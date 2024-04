Post: Tarifstreit endet nach kurzem Tauziehen

Bukarest (ADZ) – Der Streik in Teilen des Postbetriebs ist am Dienstag nach seinem zweiten Tag zu Ende gegangen. Laut Telekommunikationsminister Bogdan-Gruia Ivan haben die Gewerkschaften das Angebot der Geschäftsführung angenommen, die Löhne in zwei Teilzahlungen um einen Betrag zwischen 350 und 370 Lei netto anzuheben, wobei die erste der Lohnerhöhungen ab Juli gelten soll und die zweite ab September. Der neue Tarifvertrag soll unverzüglich registriert werden. Der Ton im Arbeitskampf hatte sich zuletzt verschärft. So war die Post gerichtlich gegen die Streikenden vorgegangen – und zwar gleich doppelt. Sie wollte in einem ersten Verfahren die Aussetzung des Streiks erstreiten und hatte in einem zweiten Prozess neben der Feststellung der Unrechtmäßigkeit sogar Schadensersatz verlangt.



Auch Premierminister Marcel Ciolacu hatte inzwischen mehr Druck auf die Leitung der Postgesellschaft gemacht: Sollten die Renten aufgrund des Poststreiks nicht ausgetragen werden, werde Unternehmenschef Valentin Ștefan wohl gehen müssen.