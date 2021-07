Präsenzunterricht ab Herbst, mit Maske

Bukarest (ADZ) - Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) ist zuversichtlich, dass das neue Schuljahr im Präsenzunterricht verlaufen wird, auch wenn weiterhin eine Reihe von Sanitärmaßnahmen – darunter auch die Maskenpflicht – beibehalten werden, erklärte der Minister am Sonntag in einer Sendung beim TV-Sender Digi24. Cîmpeanu zeigte sich zuversichtlich, dass eine etwaige vierte Welle „nicht so aggressiv“ ausfallen werde, dass der Präsenzunterricht gehemmt wird. Letzterer sei dringend nötig, um die während des Onlineunterrichts entstandenen „gravierenden und sehr schwer zu kompensierenden“ sozialen, verhaltens- und bildungsbezogenen Mängel sowohl bei Schülern als auch bei Lehrkräften nachzuholen.



Ebenfalls sollen Impfzentren in den Bildungsanstalten oder in deren Nähe eröffnet werden, um impfwilligen Schülern entgegenzukommen, wobei der Minister derzeit nicht vorsieht, Geimpfte einen Tag vom Unterricht freizustellen.



Cîmpeanu erklärte auch, dass sein Ressort derzeit Gespräche mit dem Gesundheitsministerium führe, um die knapp 40 Prozent ungeimpfter Lehrkräfte voraussichtlich in den Schulen regelmäßig auf das Coronavirus zu testen.