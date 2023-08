Präsident: „Schulterzuckend weitermachen geht nicht“

Bukarest (ADZ) - Rumänien sei von einer Tragödie nach der anderen heimgesucht worden – sie alle könnten, so Präsident Klaus Johannis nach dem Krankenhaus-Besuch bei Brandopfern der Explosionen von Crevedia, als Unfälle gelten, doch sei es nun an den zuständigen Behörden, den Ursachen „viel, viel tiefer“ auf den Grund zu gehen. Man müsse sich die Frage stellen, ob es Fahrlässigkeit oder Komplizenschaft oder Ignoranz war oder ob die Verfahren nicht gut waren, so Johannis. Auf jeden Fall dürfe die Reihe der Unfälle oder Tragödien nicht ohne Folgen bleiben: Man „könne nicht schulterzuckend wie bisher weitermachen“, fand der Präsident, der eine „exemplarische Bestrafung“ der Schuldigen forderte. Dass eventuelle Rücktritte erforderlich wären, glaube er nicht: Die Behörden haben zeitnah eingegriffen und Maßnahmen getroffen, beurteilte Johannis und dankte den Feuerwehrleuten für den Einsatz, bei dem sie „ihr Leben aufs Spiel setzten“.



Auf die Knappheit der Ressourcen für die Behandlung von Brandopfern angesprochen, erklärte der Präsident, dass „vielleicht zu viel versprochen wurde“ oder die Verantwortlichen sich „zu wenig eingebracht haben“.