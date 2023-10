Präsidentschaftswahl: Geoană führend in Umfrage

Bukarest (ADZ) - Der ehemalige PSD-Chef und derzeitige stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoană hat laut einer Umfrage derzeit die größten Chancen, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Auf die Frage „wen würden Sie wählen, wenn kommenden Sonntag Präsidentschaftswahlen stattfinden würden“ antworteten 25,3 Prozent der Befragten, dass Mircea Geoană ihr Vorzug wäre, so eine von der Nachrichtenagentur news.ro in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens INSCOP. Die Nächstplatzierten wären Premier Marcel Ciolacu (PSD) mit 19,5%, George Simion (AUR) mit 18,7%, Nicolae Ciucă (PNL) mit 11,2%, Diana Șoșoacă (SOS România) mit 10,1% und Cătălin Drulă (USR) mit 5,6%.



57,2 Prozent der Befragten gaben an, „mit Sicherheit“ wählen zu gehen, 16,9 Prozent waren überzeugt, sie würden an den Wahlen nicht teilnehmen. Die Daten für die am Montagmorgen veröffentlichte Umfrage wurden im Zeitraum 15. bis 22. September gesammelt, 1550 Personen wurden befragt.