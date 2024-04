Präsidialwahlen: Geoană vorne in Sonntagsfrage

Bukarest (ADZ) – In einer Umfrage des Instituts AtlasIntel im Auftrag von Digi 24 zu den Wahlen für den Präsidenten liegt der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoană auf dem ersten Platz in allen gemessenen Varianten. Der frühere Außenminister würde im ersten Wahlgang auf knapp 45 Prozent der Stimmen kommen, wenn außer ihm nur die Rechtspopulisten George Simion (AUR) und Diana Șoșoacă (SOS) sowie von der bürgerlichen Opposition Cătălin Drulă antreten. Diese drei Politiker würden dabei nur jeweils 14-15 Prozent holen. Stellen Sozialdemokraten und Liberale eigene Kandidaten wie Marcel Ciolacu bzw. Nicolae Ciucă auf, heißt der Sieger wieder Geoană, jedoch mit nur etwa 33%. Ciolacu und Ciucă würden dabei auf 11% bzw. 6 % der Stimmen kommen. In den beiden Konstellationen müsste eine Stichwahl zwischen Mircea Geoană und George Simion entscheiden.



In einem einzigen Fall würde es ein Finale zwischen Geoană und USR-Chef Drulă geben: Wenn die Regierungskoalition Ciolacu als gemeinsamen Kandidaten aufstellt.



Die Umfrage untersucht allerdings eine rein hypothetische Lage, da keine Parteien oder anderen Kräfte sich bislang auf einen Kandidaten festgelegt haben.