Predoiu: Gespräche zu Schengen schreiten voran

Kranj (ADZ) - Innenminister Cătălin Predoiu (PNL) erachtet, dass die Gespräche zu Schengen voranschreiten und mehrere Seiten auf ein Ergebnis noch im laufenden Jahr hinarbeiten. Bei einem regionalen Innenministertreffen im slowenischen Kranj/Krainburg im Rahmen des sogenannten Forums Salzburg erklärte Predoiu, neben den Delegationen Bulgariens, Österreichs und Rumäniens seien auch die Europäische Kommission und andere EU-Staaten daran interessiert, konkrete Resultate zu sehen. Er fügte aber auch wie kürzlich PNL-Chef Nicolae Ciucă hinzu, dass Rumänien alle geforderten Schengenkriterien und die im Rahmen der Dublin-Regeln vorgesehenen Verfahren bereits umsetzt, so auch die Rückführung von Asylsuchenden, die erstmals in Rumänien auf EU-Boden registriert wurden.



Bulgariens Innenminister Kalin Stoyanov gab im Rahmen desselben Treffens an, dass sein Land auf einen vollständigen Schengenbeitritt poche, nicht lediglich die Aufhebung der Grenzkontrollen an Flughäfen. Bulgarien und Rumänien erfüllen alle Kriterien, was kürzlich erneute Expertenkontrollen aller EU-Staaten, einschließlich Österreich und der Niederlande, ergeben hätten, so Stoyanov.