Premier Cîțu fordert: impfen oder testen

Bukarest (ADZ) – Premier Florin Cîțu will vorschlagen, dass das Personal im Bildungs- und Gesundheitswesen, in Regierung und im Verteidigungsministerium, das in Kontakt mit der Öffentlichkeit steht, entweder geimpft oder getestet werden müsse, erklärte dieser am Samstag in Botoșani. Über geplante Einschränkungen befragt, meinte Cîțu, es sei lächerlich, jetzt die Malls zu schließen, wo es die Impfung gibt, während sie im letzten Jahr offen blieben. Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă erklärte, eine eventuelle Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Falle einer Verschlechterung der epidemiologischen Lage werde nicht die Geimpften betreffen.