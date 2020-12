Premier Cîțu teilt erste Regierungsbeschlüsse mit

Bukarest (ADZ) – Premier Florin Cîțu gab am Montagabend verschiedene Beschlüsse der neuen Regierung bekannt: Der Brutto-Mindestlohn soll um 70 Lei auf 2300 Lei angehoben werden. Man wolle damit den Bürgern ein besseres Leben zusichern, gleichzeitig Arbeitsplätze erhalten und das Unternehmertum fördern. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres soll jedoch ein Mechanismus zur Erhöhung des Mindestbruttolohns für die nächsten vier Jahre festgelegt werden. Die Löhne im öffentlichen Dienst dagegen werden zunächst eingefroren – bis die Gesetzeslage entsprechend geprüft ist.



Kreditraten können laut einer Entscheidung der europäischen Bankenaufsichtsbehörde für neun Monate gestundet werden, für bestimmte Bereiche soll dieser Zeitraum aber vergrößert werden – Details werden in Kürze präsentiert, so Cîțu. Die Gastronomie soll bis März 2021 von der spezifischen Steuer befreit werden, weitere Unterstützung wurde in Aussicht gestellt. Die Gültigkeit der Urlaubsgutscheine wird verlängert.



Bis Juni 2021 soll auch die staatliche Übernahme eines Teils des Gehalts derjeniger, die aus der Kurzarbeit zurückkehren, sowie das Projekt Agro IMM Invest zur Unterstützung der Landwirtschaft verlängert werden.