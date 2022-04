Premier Ciucă mit Weltbank-Chef zusammengetroffen

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) ist am Donnerstag mit Weltbankpräsident David Malpass zusammengetroffen, der hierzulande einen zweitägigen Besuch unternahm. Am Vortag war der US-Ökonom und -Politiker auch von Staatschef Klaus Johannis empfangen worden.



Zu den Kernthemen der Unterredung zwischen dem rumänischen Premierminister und dem Weltbank-Chef gehörten nach Angaben der Regierung die Investitionsopportunitäten hierzulande, einschließlich vor dem Hintergrund des Kriegs in der benachbarten Ukraine. Insbesondere habe der Regierungschef auf Rumäniens landwirtschaftliches Potenzial verwiesen, das durch Investitionen in moderne Bewässerungssysteme erheblich gesteigert werden könne. Ciucă und Malpass erörterten zudem Möglichkeiten zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Energieimporten, wobei die europaweit ins Auge gefasste Diversifizierung für Rumänien neue Opportunitäten bieten kann.



Im Gespräch mit dem Weltbank-Chef verwies der Premierminister zudem auch auf die prekäre Haushaltslage der Republik Moldau, die dringend Unterstützung benötige, um u. a. die hohe Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verkraften zu können.