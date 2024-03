Premier: Defizit „keine Katastrophe“

Bukarest (ADZ) – Trotz Warnungen der Europäischen Kommission im Zusammenhang mit den hohen Defiziten in Haushalt und Leistungsbilanz ist der Premierminister entspannt. Das Defizit sei nach seiner Auffassung keine Katastrophe, da „das Tempo der Wirtschaft anhalte und sie sich selbst finanziere“. Rumänien werde dieses Jahr das größte Wirtschaftswachstum in Europa haben, so Ciolacu. Nach Angaben des Finanzministeriums liegt das Haushaltsdefizit nach nur zwei Monaten bereits bei 1,67% des Bruttoinlandsprodukts.