Premier empfing moldauische Amtskollegin

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) hat am Dienstag seine moldauische Amtskollegin Natalia Gavrilița empfangen; Kernthema des Gesprächs war dabei Rumäniens geplante Hilfe im Energiebereich. Wie die Regierung in einer Pressemitteilung hervorhob, sicherte Ciucă der moldauischen Premierministerin zu, dass Rumänien keine Bemühungen scheuen werde, um für das Nachbarland „Lösungen in puncto Gasversorger, -transit und -speicherung“ zu finden. Erörtert wurden zudem die Gewährleistung der Stromversorgung der Moldau sowie zusätzliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrs, vor allem der Fernfahrer, an den Grenzübergängen.