Premier: „Energiepreise werden nicht gedeckelt“

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu (PNL) hat am Dienstag nach einem Treffen mit Energieminister Virgil Popescu, Arbeitsministerin Raluca Turcan (beide PNL) sowie Vertretern der Energieregulierungsbehörde ANRE, des Kartellamtes und des Übertragungsnetzbetreibers Transelectrica zum Thema der infolge der vollständigen Liberalisierung des heimischen Energiemarktes rasant gestiegenen Strom- und Erdgaspreise klargestellt, dass letztere „nicht gedeckelt“ werden, die Regierung deswegen jedoch „Kompensationen“ für armutsgefährdete Verbraucher überlege. Konkret könnten besagte Kompensationszahlungen über die Wintermonate erfolgen und „einen Teil“ der monatlichen Stromkosten decken, sagte der Premierminister. Cîțu kritisierte zudem das Parlament, einen noch aus dem Jahr 2012 stammenden Gesetzentwurf über den Schutz gefährdeter Verbraucher bis dato systematisch verschleppt zu haben.



Energieminister Popescu kündigte seinerseits knallharte Kontrollen der Energieregulierungsbehörde ANRE sowie des Verbraucherschutzes bei allen Erdgasanbietern an – Abzocker hätten mit saftigen Bußgeldern von bis zu 10 Prozent ihres Umsatzes zu rechnen, so der Minister.