Premier gibt Wahlkalender bekannt

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) hat am Mittwochabend den von den Koalitionsspitzen abgesegneten Wahlkalender für das laufende Superwahljahr bekannt gegeben: So steigen die Europa- und die mit ihr zusammengelegte Kommunalwahl am 9. Juni, während die erste Wahlrunde der vorgezogenen Präsidentenwahl am 15. und die Stichwahl sodann am 29. September abgehalten werden soll. Die als letzte steigende Parlamentswahl wird indes für den 8. Dezember angesetzt. Nach Angaben des Premiers bereitet die Exekutive bereits die einschlägige Eilverordnung vor, die anschließend von der Legislative verabschiedet werden muss.