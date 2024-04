Premier hofft auf Milliarden-Investitionen aus Katar

Doha (ADZ) - Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) ist am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Katar eingetroffen – die erste Station seiner Nahost-Tour. Auf Ciolacus Programm stand zunächst ein Gespräch mit dem Premier- und Außenminister des Emirats, Scheich Mohamed bin Abdulrahman al Thani, im Anschluss wurden eine Reihe bilateraler Dokumente unterzeichnet. Der rumänische Regierungschef traf sodann mit Vertretern des katarischen Staatsfonds bzw. der Qatar Investment Authority zusammen, die ein Anlagevermögen von geschätzten 300 Milliarden US-Dollar verwaltet und als Garant der finanziellen Stabilität des Landes gilt. Ciolacu selbst stellte dabei in einer Aussendung des Pressebüros seines Kabinetts klar, auf katarische Milliarden-Investitionen zu hoffen – zu den wirtschaftlichen Kernthemen der in Doha geführten Gespräche würden hierzulan-de umzusetzende „Investitionsprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro“ gehören, hieß es in der Aussendung.



Begleitet wird der Premierminister auf seiner Nahost-Tour von rund einem Drittel seines Kabinetts – nämlich von Außenministerin Luminița Odobescu (parteifrei), Verkehrsminister Sorin Grindeanu, Wirtschaftsminister Ștefan Radu Oprea, Landwirtschaftsminister Florin Barbu (alle PSD), Energieminister Sebastian Burduja (PNL) und Digitalisierungsminister Bogdan Ivan (PSD), des Weiteren vom Chef der Regulierungsbehörde im Kommunikationsbereich (ANCOM), Valeriu Zgonea, dem Chef der Lebensmittelsicherheitsbehörde ANSVSA, Alexandru Bociu, dem Präsidenten des staatlichen Grünstromerzeugers Hidroelectrica, Karoly Borbely, sowie vom Chef des Hafens Konstanza, Mihai Teodorescu.



Nach Angaben des Pressebüros der Regierung traf Ciolacu in Doha auch mit Vertretern der rumänischen Community vor Ort zusammen.