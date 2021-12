Premier: Keine neuen Steuern in diesem Jahr

Bukarest (ADZ) – Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) hat am Mittwoch von der Presse zu einer möglichen Solidaritätssteuer befragt erklärt, dass in diesem Jahr, wie im Regierungsprogramm versprochen, keine neuen Steuern eingeführt werden. Die Koalitionspartner PSD und der Ungarnverband haben in letzter Zeit das Thema wiederholt zur Sprache gebracht, demnach sollte der Umsatzerlös von Großunternehmen mit einem Prozent besteuert werden. Mehrere Unternehmerverbände haben sich bereits dagegen ausgesprochen. Der Regierungschef gab auch an, dass das Budget für kommendes Jahr am 23. Dezember im Parlament angenommen werden dürfte.