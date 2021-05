Premier lockt mit mehr Freiheiten für Geimpfte

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der angekurbelten Corona-Impfkampagne hat Regierungschef Florin Cîțu (PNL) am Dienstag mehr Freiheiten für Geimpfte in Aussicht gestellt: So könnten Restaurants und Hotels ab Juni wieder auf volle Auslastung setzen, sofern alle Gäste immunisiert sind; auch private Feiern sollen für Geimpfte wieder möglich sein. Sollten bis Anfang Juni hierzulande mehr als fünf Millionen Personen geimpft werden, sei an der Schwarzmeerküste oder im Gebirge zudem eine Lockerung der Nasen-Mundschutzpflicht im Freien denkbar, sagte Cîțu. Eine komplette Aufhebung der Atemschutzpflicht im Freien schloss der Premier indes vor August aus – auch Israel habe diese Lockerung erst beschlossen, nachdem mehr als 60 Prozent der Bevölkerung immunisiert worden seien, fügte Cîțu hinzu.



Der Regierungschef hob hervor, dass das hochgefahrene Impftempo bereits erste positive Auswirkungen zeige – die Zahl der täglichen Neuinfektionen sei erheblich gesunken. Der einzige Ausweg aus der Pandemie sei der Impfschutz; da der Impfstoff inzwischen in ausreichender Menge zur Verfügung stehe, gebe es „auch keine Ausreden mehr fürs Nicht-Impfen“, stellte Cîțu klar.