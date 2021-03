Premier nimmt Minister Voiculescu an die Kandare

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîţu (PNL), dem die Presse schon seit Wochen ein angespanntes Verhältnis zu Gesundheitsminister Vlad Voiculescu (USR-PLUS) nachsagt, scheint letzteren an die Kandare nehmen zu wollen: Wie Cîţu am Mittwoch nach einer Regierungssitzung bekannt gab, hat er den Ressortminister aufgefordert, ihm angesichts der heftig anrollenden dritten Corona-Welle „bis kommende Woche Monatsberichte“ über alle pandemiebedingten Maßnahmen vorzulegen, die das Gesundheitsressort in den letzten drei Monaten vorbeugend ergriffen hat. Zudem legte Cîţu Gesundheitsminister Voiculescu „wöchentliche Pressekonferenzen“ ans Herz.



Erst letzte Tage hatte der Premierminister angesichts der vielerorts im Land bereits überlasteten Intensivstationen der Corona-Krankenhäuser eine umgehende Aufstockung der Intensivbetten auf insgesamt 1600 angeordnet.



Intensivmediziner zeigten sich jedoch skeptisch: Die Aufstockung werde wenig bis nichts bringen, da das nötige Personal fehle – infolge der jahrelangen Abwanderung von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern gebe es mittlerweile viel zu wenig Fachpersonal für Intensivtherapie und Anästhesie im Land.