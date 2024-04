Premier und Spitzenkandidat Cîrstoiu dementieren dessen Rückzieher

Bukarest (ADZ) - Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu sowie der Spitzenkandidat der Koalition für das Bukarester Oberbürgermeisterrennen, Cătălin Cîrstoiu, haben das hartnäckige Gerücht, demzufolge Cîrstoiu angesichts seiner mauen Umfragewerte schon bald das Handtuch werfen könnte, entschieden dementiert. Der Premierminister sprach von einer „Manipulations- und Fake News-Kampagne“, die darauf abziele, den Arzt zu entmutigen – für jemanden, der kaum erst ins Wahlrennen eingestiegen sei, seien die Umfragewerte gar nicht so schlecht, sagte Ciolacu. In den jüngsten Erhebungen hatte Cîrstoiu stets abgeschlagen auf Platz 3, hinter dem Populisten Cristian Popescu „Piedone“ (PUSL) und dem amtierenden Oberbürgermeister Nicușor Dan (parteifrei) gelegen. Der Regierungs- und PSD-Chef zeigte sich überzeugt, dass Cîrstoiu dank seiner „Manager-Fähigkeiten“ den Wahlsieg einfahren könne, versicherte jedoch auch, dass die Koalition selbst im Fall einer Wahlniederlage ihres Spitzenkandidaten nicht auf die Zerreissprobe gestellt werden wird.



Cîrstoiu selbst sagte den Medien, einen Rückzieher zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen zu haben, offenkundig gebe es jedoch „Interessengruppen“, die derartige Gerüchte „aus Angst“ in die Welt setzen würden.



Nichtsdestotrotz berichteten mehrere Medienoutlets auch am Donnerstag unter Berufung auf Koalitionskreise, dass Cîrstoiu mit den Koalitionsspitzen sehr wohl über einen potenziellen Rückzieher für den Fall, dass seine Umfragewerte sich nicht deutlich verbessern, gesprochen haben soll. Dabei sollen PSD und PNL dem Noch-Manager des hauptstädtischen Universitätskrankenhauses als potenzielles Trostpflaster das Amt des Gesundheitsministers im künftigen Koalitionskabinett in Aussicht gestellt haben.