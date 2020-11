Premier: „Wahl im Dezember wesentlich“

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Ludovic Orban (PNL) hat am Wochenende hervorgehoben, dass eine fristgerecht am 6. Dezember steigende Parlamentswahl „wesentlich“ sei, um „die PSD das Land nicht in den Bankrott treiben“ zu lassen. Um „Schlüsselpositionen im Staat“ von Personen wie der Ombudsfrau für Bürgerrechte, Renate Weber (ALDE), oder dem noch umstritteneren neuen Chef des Legislativrates, Florin Iordache (PSD), zu befreien, seien Wahlen unabdingbar, desgleichen auch, um zu verhindern, dass „die Wirtschaft weiter niedergemacht wird und das Land in den Abgrund gleitet“. Orban verwies ausdrücklich darauf, dass die „PSD das Land nach wie vor in eine andere als die von den Bürgern gewünschte Richtung führen will“ und diesem Sachverhalt ein Ende gesetzt werden müsse, um endlich mit Reformen und Aufbauarbeit loslegen zu können.



Bezüglich des in wenigen Tagen und vor dem Hintergrund stetig steigender Corona-Neuinfektionen startenden Wahlkampfes sagte der Premierminister, dass letzterer keine zusätzlichen Risiken in puncto weiterer Ausbreitung des Virus mit sich bringe, solange die Kandidaten sich strikt an die geltenden Auflagen und Schutzvorkehrungen halten.