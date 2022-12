Premierminister Ciucă in Südkorea: Schwerpunktthema Energie

Seoul (ADZ) – An der Spitze einer auf Top-Ebene besetzten regierungspolitischen und parlamentarischen Delegation, der sich auch PSD-Chef Marcel Ciolacu als Präsident der Abgeordnetenkammer angeschlossen hat, versucht Premierminister Nicolae Ciucă in Südkorea die Beziehungen zur asiatischen Wirtschaftsmacht enger zu knüpfen und neue Impulse für die Umsetzung der seit 2008 bestehenden strategischen Partnerschaft zu setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei Energieprojekte, doch auch die Rüstungsindustrie, der Verkehr sowie die Bildung und Forschung zählen zu den Interessenbereichen. Zur Delegation gehören dementsprechend nicht weniger als sechs Kabinettsmitglieder sowie der Geschäftsführer des Atomstromkonzerns Nuclearelectrica.



Bei den Gesprächen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Han Duck-soo brachte Premierminister Nicolae Ciucă auch die Bereitschaft für eine dreiseitige Kooperation ins Gespräch, wobei an der Seite der USA auch Südkorea an der Entwicklung der Kernenergie in Rumänien mitwirken könnte.



Energieminister Virgil Popescu stieg bei Gesprächen mit der Korea Hydro Nuclear Power (KHNP) und der Korea Eximbank in mehr Einzelheiten ein und erörterte die Modernisierung des ersten und dienstältesten Reaktors beim Atomkraftwerk in Cernavodă und den geplanten Bau des 3. und 4. Reaktors sowie das mit der amerikanischen Firma NuScale vorangetriebene Projekt eines Kleinreaktors (SMR).



Auch käme ein Interesse Südkoreas am Bau von Wasserkraftwerken durch den rumänischen Staatskonzern in Frage, so Popescu nach den Gesprächen.



Südkorea ist für Rumänien der einzige strategische Partner im asiatischen Raum. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern liegt seit 2020 bei über einer Milliarde Euro.