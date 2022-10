Premierminister der Niederlande zu Besuch

Großschenk/Cincu (ADZ) - Der niederländische Premierminister Mark Rutte ist am Mittwoch auf dem Militärübungsgelände bei Großschenk/Cincu zu Besuch erwartet worden, wo er mit niederländischen, belgischen, französischen und rumänischen Soldaten zusammentreffen wollte. Auf dem Programm des niederländischen Regierungschefs vor Ort standen des Weiteren Unterredungen mit seinem rumänischen Amtskollegen Nicolae Ciucă (PNL) sowie mit Staatspräsident Klaus Johannis.



Ruttes Besuch erfolgt kaum zwei Monate vor der für den 8. Dezember angesetzten entscheidenden Abstimmung des Rates für Justiz und Inneres der Europäischen Union über den von Rumänien angestrebten Beitritt zum grenzkontrollfreien Schengenraum – gegen den sich 2011 sowohl die Niederlande als auch Finnland ausgesprochen hatten. Zu den Kernthemen der offiziellen Gespräche zwischen dem niederländischen Premier und dem rumänischen Staats- sowie Regierungschef dürften daher neben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch die Haltung der Niederlande in der Angelegenheit des Schengen-Beitritts Rumäniens gehören, zumal ein Juniorpartner in Ruttes Regierungskoalition offenbar Vorbehalte dagegen haben soll.