Premierminister: Lockerungen hängen von Impfquote ab

Bukarest (ADZ) – Trotz landesweit sinkender Corona-Inzidenz hat die Regierung am Montag die Alarmstufe um weitere 30 Tage verlängert. Regierungschef Florin Cîţu (PNL) stellte jedoch klar, dass einige Einschränkungen – wie etwa für Wintersportgebiete – aufgehoben wurden. Zudem genehmigte die Regierung erste Pilotprojekte für Sport- und Kulturevents, an denen sich Corona-geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen beteiligen können.

Bezüglich der restlichen Einschränkungen erläuterte der Premierminister, dass deren Lockerung „von der Impfquote“ abhängen wird. Medienberichte, laut denen in Ortschaften mit einer Impfquote von mehr als 50 Prozent die meisten Einschränkungen aufgehoben werden könnten, wollte Cîţu zwar nicht bestätigen, hob allerdings hervor, dass aus seiner Sicht „Personen, die geimpft sind und folglich für die Gesellschaft keine Gefahr mehr darstellen, ein normales Leben genießen sollten“.



Der Regierungschef zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der am Wochenende in 14 Landeskreisen sowie in der Hauptstadt gestiegenen Impfmarathons und erklärte, trotz der Skepsis von Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR-PLUS) sowie der Statistiker weiterhin zu hoffen, dass die 5 Millionen-Geimpfte-Marke Anfang Juni gesprengt werde. Im Fall „ambitionierter Ziele“ gebe es stets auch „Stimmen, die behaupten, so etwas sei nicht machbar“. Er selbst bleibe der Meinung, dass das gesteckte Ziel durchaus erreichbar sei, so Cîţu.



Nicht zu guter Letzt kündigte der Premier eine Einbindung aller Mitglieder seines Kabinetts in die laufende Impfkampagne an: Kommende Woche werde „die Regierungssitzung de facto auf der Straße“ steigen, die Minister hätten „das Gespräch mit den Bürgern“ zu suchen, um die Impfkampagne nach Kräften anzukurbeln, teilte Cîţu mit.